Дом-музей разведчицы Анны Лисицыной появится в Карелии

Мемориал в честь Героя Советского Союза Анны Лисицыной планируют организовать в Карелии. Дом разведчицы в Рыбреке признан объектом культурного наследия.

Созданию мемориала планируют содействовать депутаты законодательного собрания. Об этом пишет ИА «Карелinform». Председатель заксобрания Элиссан Шандалович посетил дом Лисицыной, который сейчас находится в собственности родственников разведчицы. Так как здание деревянное, требуются особые работы для его сохранения. По словам и.о. главы Рыбреки Михаила Полякова, владельцы дома готовы передать его в государственную собственность.

«И, возможно, скоро в Рыбреке у Дома культуры рядом с памятником Анне Лисицыной появится дом-музей, посвященный подпольщице. Инициатива достойная, которую обязательно нужно воплотить в жизнь», — отметил Шандалович.

В 1942 году Анну Лисицыну направили в оккупированный Шелтозерский район. Вместе с разведчицей Марией Мелентьевой они организовали явки для подпольных комитетов и собрали сведения о расположении огневых точек и оборонительных сооружений противника. При возвращении Лисицына утонула во время переправы через реку Свирь, успев передать Мелентьевой разведданные.