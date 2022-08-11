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«АвтоВАЗ» планирует увеличить темпы производства Lada Granta и Niva

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Фото: ТАСС/Яков Князев
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«АвтоВАЗ» планирует увеличить темпы производства моделей Granta и Niva до 50 и 38 автомобилей в час соответственно. Об этом 11 августа сообщил глава компании Максим Соколов.

«Что касается других автомобилей — это автомобиль Granta, то мы также планируем увеличить скорость конвейера с 40 примерно до почти 50 автомобилей в час. Ну и поднять производительность конвейерной линии, на которой выпускаются модели Lada Niva в классической комплектации Legend и в более современной комплектации Lada Niva Travel, до 38 автомобилей в час», — рассказал Соколов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава компании подтвердил, что с конца августа 2022 года будет возобновлена поставка автомобилей Lada с подушками безопасности.

«С конца этого месяца будет возобновлена поставка автомобилей с наличием в комплектации подушки безопасности», — уточнил гендиректор «АвтоВАЗа».

Соколов отметил, что стоимость автомобиля с одной водительской подушкой увеличится на 8 тыс. рублей. В случае установки двух подушек безопасности цена вырастет на 16 тыс. рублей.

10 августа на «АвтоВАЗе» сообщили, что возвращение на конвейер внедорожника Lada Niva Travel состоится 18 августа.

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