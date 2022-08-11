Двести школ Запорожья начнут работу в День знаний

Около двухсот школ в Запорожской области начнут работу 1 сентября, это почти две трети от общего количества в регионе, рассказал новый глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в интервью «Известиям».

«1 сентября — наша главная задача сегодня. Референдум можно сдвинуть, а 1 сентября сдвинуть нельзя, поэтому мы активно занимаемся подготовкой. У нас всего 491 образовательный объект. Из них 285 школ, и где-то 200 мы планируем открыть в полном объеме», — сказал Евгений Балицкий.

Среди насущных проблем в образовательной сфере глава региона назвал проблему с кадрами: директорами и учителями. Кроме того, во всех школах также будет предоставлено горячее питание для детей с 1 по 4-й класс, такая норма действует в российских школах, пояснил он.

Ранее 8 августа, Балицкий подписал указ о начале подготовки к референдуму по вхождению в РФ. Это было сделано в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией». В документе содержится поручение для избирательной комиссии приступить к проработке вопроса организации проведения голосования.

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