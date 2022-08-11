Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
Украинские военные второй раз за день обстреляли Запорожскую АЭС
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Мир
Аналитик оценил шансы Молдавии на успешный аудит долга «Газпрому»
Мир
В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Аналитики указали на снижение интереса россиян к пикапам

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В июле 2022 года россияне купили всего 512 новых моделей легких грузовиков. Это немногим больше, чем продажи за июнь текущего года — 505 машин. Об этом 11 августа сообщило агентство «Автостат Инфо».

Поднебесный вездеход: китайский пикап обходит российские ограничения
Тест-драйв Great Wall Poer

Аналитики компании подсчитали, что за первые семь месяцев текущего года в России покупатели приобрели 4138 новых пикапов всех марок, что на 24% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2021 года. Тогда было приобретено 5436 таких машин.

Июльский рейтинг рынка пикапов в России возглавил «УАЗ» Pickup, хотя его продажи сократились на 51% в годовом сравнении, с 259 до 126 автомобилей.

На втором месте в сегменте оказался китайский JAC T6. В июле 2022 года в России продали 69 машин этой модели. Такой результат на целых 53% больше, чем в 2021 году, когда было реализовано всего 45 машин марки.

Третье место в рейтинге пикапов занял американский полноразмерный RAM — 60 проданных машин против 50 грузовиков, проданных в июле 2021 года (+20%).

Продажи новых японских пикапов Mitsubishi L200 сократились в июле текущего года на 71%. В сравнении с 2021 годом марка «упала» с 194 до 57 машин.

Кроме того, в июле 2022 года в России было продано 56 пикапов Great Wall Poer (–6,7%), 56 ед. Toyota Hulix (–60%) и 53 автомобилей Great Wall Wingle (–40%).

9 августа китайская компания Geely анонсировала выход электропикапа Radar RD6. Электромотор выдает 272 л.с. Пробег машины на одной заряде должен превысить 600 км.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022