Аналитики указали на снижение интереса россиян к пикапам

В июле 2022 года россияне купили всего 512 новых моделей легких грузовиков. Это немногим больше, чем продажи за июнь текущего года — 505 машин. Об этом 11 августа сообщило агентство «Автостат Инфо».

Аналитики компании подсчитали, что за первые семь месяцев текущего года в России покупатели приобрели 4138 новых пикапов всех марок, что на 24% меньше, чем было реализовано за аналогичный период 2021 года. Тогда было приобретено 5436 таких машин.

Июльский рейтинг рынка пикапов в России возглавил «УАЗ» Pickup, хотя его продажи сократились на 51% в годовом сравнении, с 259 до 126 автомобилей.

На втором месте в сегменте оказался китайский JAC T6. В июле 2022 года в России продали 69 машин этой модели. Такой результат на целых 53% больше, чем в 2021 году, когда было реализовано всего 45 машин марки.

Третье место в рейтинге пикапов занял американский полноразмерный RAM — 60 проданных машин против 50 грузовиков, проданных в июле 2021 года (+20%).

Продажи новых японских пикапов Mitsubishi L200 сократились в июле текущего года на 71%. В сравнении с 2021 годом марка «упала» с 194 до 57 машин.

Кроме того, в июле 2022 года в России было продано 56 пикапов Great Wall Poer (–6,7%), 56 ед. Toyota Hulix (–60%) и 53 автомобилей Great Wall Wingle (–40%).

9 августа китайская компания Geely анонсировала выход электропикапа Radar RD6. Электромотор выдает 272 л.с. Пробег машины на одной заряде должен превысить 600 км.