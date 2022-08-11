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Канцлер Германии Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать турбину Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом он рассказал журналистам 11 августа на пресс-конференции.

С газа на газ: в Германии опасаются полной остановки «Северного потока»
Берлин надеется, что возврат турбины из Канады поможет возобновить поставки российского топлива в полном объеме

«Каждый может увидеть, что она готова и может быть импортирована. Забирайте же ее. Она здесь», — сказал глава правительства.

В начале августа Шольц заявил об отсутствии препятствий для доставки отремонтированной в Канаде турбины из Германии в Россию. Он также отметил, что оборудование можно подключить и использоваться для прокачки газа через компрессорную станцию «Портовая».

Поставки газа в Германию упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать это сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

3 августа в «Газпроме» заявили о невозможности поставки газотурбинного двигателя Siemens в Россию из-за действующих санкций. Компания добавила, что из-за рестрикций и несоответствия ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens турбина 073 для станции «Портовая» не может быть поставлена.

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