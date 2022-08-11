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Канцлер Германии Шольц: восстановление Украины обойдется в миллиарды

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Восстановление Украины потребует значительной суммы денежных средств и будет масштабнее, чем «план Маршалла». Об этом канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на пресс-конференции в Берлине 11 августа.

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«Это будет стоить миллиарды. Это будет большая задача, которая, я думаю, лишь немного описана в «плане Маршалла». Это нечто больше», — приводит его слова Handelsblatt.

По его мнению, этой задачей должно заняться мировое сообщество.

«План Маршалла» — программа восстановления европейских стран после Второй мировой войны, разработанная в США. В реализации проекта принимали участие 17 государств Европы.

Как рассказал ранее «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, в следующем месяце Еврокомиссия и Германия как председатель G7 совместно организуют международную конференцию, чтобы обсудить конкретные пути восстановления Украины после разрушений.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль на международной конференции в Лугано 4 июля сообщил, что для восстановления Украины необходимо $750 млрд.

4 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия предложила Киеву создать международную платформу по восстановлению после завершения российской спецоперации по защите Донбасса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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