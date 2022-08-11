Эстония закроет границу для россиян с шенгенскими визами, выданными республикой

Власти Эстонии приняли решение закрыть въезд в свою страну гражданам России, у которых имеется выданная республикой шенгенская виза. При этом, как сообщил 11 августа, министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу, из этого правила будут сделаны исключения.

«По предложению МИД через неделю будет введена санкция в отношении действующих шенгенских виз, выданных Эстонией гражданам России. Им будет запрещен въезд в Эстонию», — заявил глава эстонского МИДа на брифинге.

В качестве исключения, отметил Рейнсалу, под санкции не подпадут сотрудники диппредставительств России в Эстонии и члены их семей, а также лица, занимающиеся международными перевозками или имеющие право свободного передвижения по законам ЕС.

Также запрет не коснется лиц, въезд которых в республику необходим по гуманитарным соображениям. Он не распространяется и на близких родственников граждан Эстонии и обладателей постоянного вида на жительство в республике. В настоящее время на руках граждан РФ имеются более чем 50 тыс. шенгенских виз, выданных балтийским государством.

Как прокомментировал данное решение первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов, Россия может оставить без ответа решение Эстонии ввести ограничения на въезд россиян на свою территорию, поскольку поддерживает принципы свободы перемещения.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин указал, что решение Эстонии закрыть границу для россиян является проявлением исторического комплекса неполноценности. По его словам, такие решения выглядят очень «глупо и нелепо» и нарушают все общепринятые нормы добропорядочных государств.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.