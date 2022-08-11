В Воркуте снова начало работать уличное освещение

В Воркуте возобновляется работа уличного освещения после сезона белых ночей. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на администрацию города.

Сейчас освещение работает в штатном режиме. На локальных участках продолжаются ремонтные работы, которые завершатся в ближайшие недели.

По графику, с 11 по 20 августа освещение будет включаться с 20.00 до 00.00, 21-26 августа — с 19.30 до 01.00, 27-31 августа — с 18.45 до 01.00. Осенью время работы продолжит увеличиваться.

Ранее, 5 августа, сообщалось, что в Мурманске начались пробные включения уличного освещения. Плановая работа началась 10 августа.