В лесах Ульяновской области ликвидировали 16 пожаров

С начала сезона в лесах Ульяновской области было ликвидировано 16 пожаров. Об этом в четверг, 16 августа, сообщает ulpravda.ru со ссылкой на пресс-службу министерства природы региона.

«Всего с начала пожароопасного сезона в Ульяновской области ликвидировано 16 лесных пожаров общей площадью 23,59 гектара», — заявили в ведомстве.

Как отмечается в материале, 10 августа пожар произошел в Барышском лесничестве. Его площадь составила 0,04 гектара. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В минприроды напомнили, что в лесах запрещается разводить костры и использовать открытый огонь.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тюкалинском районе Омской области потушили низовой лесной пожар, образовавшийся 10 августа. В тушении были задействованы 10 человек и четыре единицы техники.