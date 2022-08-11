В Подмосковье нуждающиеся семьи получили выплаты на школьников к 1 сентября

В Московской области родители школьников автоматически получили выплату на детей к новому учебному году. Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Она рассказала, что многодетные семьи получили на каждого школьника выплату в размере 3 тыс. рублей. А семьи с невысокими доходами, воспитывающие ребенка-инвалида, получили выплату в 13 тыс. рублей, отмечает РИАМО.

Если выплата не поступила автоматически, то родители могут подать заявление на портале госуслуг, передает телеканал «360».

Также подмосковные первоклассники из семей с низкими доходами могут получить рюкзак со всеми необходимыми принадлежностями. По словам Каклюгиной, подарки уже начали доставлять семьям на дом.

Как указали в министерстве социального развития Подмосковья, в рюкзаке собрано все, что необходимо ребенку в первые месяцы обучения: тетради, обложки, подставка для книг, пенал и другие пишущие принадлежности.

19 июля в пресс-службе министерства соцразвития Подмосковья сообщили, что более 100 тыс. многодетных семей в Московской области получили электронные удостоверения о многодетности. Отмечается, что меры поддержки таких семей находятся на контроле губернатора региона Андрея Воробьева.