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Физические лица купили в июле валюту на рекордные 237 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Физические лица осуществили в июле покупку валюты на общую сумму 237 млрд рублей. Об этом 11 августа сообщил Банк России.

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«Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников», — сообщил ЦБ.

При этом регулятор отметил снижение остатков на валютных счетах физических лиц на $3 млрд.

10 августа «Известия» сообщили, что на последнем заседании Экспертного совета (ЭС) по защите прав потребителей финансовых услуг при ЦБ регулятору предложили замораживать переводы на сумму более 10 тыс. рублей на промежуточных счетах, пока пользователь не пройдет дополнительную идентификацию. Инициатива направлена на борьбу с мошенниками.

9 августа Центробанк разъяснил порядок приостановки операций с замороженной валютой, установленный указом президента России. Регулятор сообщил, что мера коснется только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа.

5 августа основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский заявил «Известиям», что в ситуации фактической «заморозки» валюты в российской банковской системе у клиентов банков есть ряд вариантов действий, но самое простое — обмен валюты на рубли и размещение их в депозитах или ценных бумагах фондового рынка РФ.

За день до этого в Банке России пообещали содействовать ускорению девалютизации в стране и вводить дополнительные меры для сокращения операций кредитных организаций в долларах и евро. В регуляторе заявили о необходимости создания условий для перехода к использованию нацвалют, в том числе российского рубля, в трансграничных расчетах.

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