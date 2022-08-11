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Многоквартирный дом загорелся в Астраханской области

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Многоквартирный дом загорелся в Енотаевском районе Астраханской области. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел в ночь на четверг в 1:58 в селе Енотаевка на улице Мусаева, 33. В доме загорелась кровля, внутренняя отделка одной из квартир и вещи. Площадь пожара составила 30 кв. м.

На месте от МЧС работали две единицы техники и шесть человек, от добровольной пожарной дружины работали три человека. Пожар удалось потушить спустя девятнадцать минут, в 2:17.

В результате инцидента никто не пострадал.

Днем ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели 34-летней женщины и ее пятилетней дочери при пожаре. Следователи полагают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем или короткое замыкание.

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