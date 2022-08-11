Подозреваемого в убийстве порноактрисы в Санкт-Петербурге арестовали

Суд в четверг, 11 августа, рассмотрел ходатайство по делу об убийстве 26-летней порноактрисы Анастасии Хамловской, более известной под псевдонимом Гришман. Подозреваемый в преступлении Дмитрий Чернышов — молодой человек погибшей — арестован до 9 октября 2022 года.

Ранее в этот же день Следственный комитет РФ (СК РФ) опубликовал кадры следственного эксперимента, на котором подозреваемый показал правоохранителям, как совершил преступление.

Об убийстве порноактрисы стало известно накануне. По данным «Известий», 9 августа подруга убитой обратилась в полицию с заявлением о ее исчезновении. Тело девушки обнаружили в ее квартире с ножевыми ранениями. Тогда же было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

По данным управления СКР по Санкт-Петербургу, обвиняемый в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес знакомой не менее пяти ударов ножом в область шеи. В результате она скончалась на месте происшествия.

Чернышов признал вину, но частично. Он настаивает на том, что якобы девушка сошла с ума и сама попросила убить ее. Предположительно, молодой человек планировал расчленить тело.