Жители Самарской области смогут увидеть звездный дождь 12 августа

Жители Самарской области смогут наблюдать пик летнего звездопада Персеиды ночью в пятницу, 12 августа. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает НИА «Самара».

«Метеорный поток известен благодаря тому, что он проявляет свою активность в теплое время года — с июля по август. В это время люди часто гуляют на улице, выезжают на природу. Сразу возрастает вероятность заметить это прекрасное явление», — рассказал астроном-любитель Евгений Баранский.

По его словам, в пиковый момент количество метеоров в час достигает 150 и более.

Наблюдать звездный дождь можно сразу после заката и до самого рассвета. Взгляд лучше направить на северо-восток. Помешать наблюдению при этом может облачность и яркая луна. По словам эксперта, в этом году на пик метеорного потока выпадает и полнолуние (в ночь на 13 августа).