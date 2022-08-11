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Сюжет:

В Китае предрекли скорое превращение санкций ЕС против РФ в «мертвые бумаги»

Sohu: антироссийские санкции станут «мертвыми бумагами» с наступлением зимы в Европе
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Paul Zinken
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С наступлением зимы в Европе любые санкции, введенные против России, превратятся в «мертвые бумаги», пишет китайское издание Sohu.

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В материале указано, что сейчас европейские страны активно занимаются пополнением запасов российской нефти, нарастив поставки до рекордных значений. Кроме того, ранее прекратившие закупку топлива Испания и Греция снова стали покупать его у России.

«Когда наступит зима, любые санкции могут стать «мертвыми бумагами», о которых при ведении торговли с Россией уже никто не вспомнит», — отмечается в публикации.

Также указано, что сейчас европейские страны ищут возможность продолжать закупки нефти у России, даже под видом топлива неизвестного происхождения. Это свидетельствует о том, что Евросоюзу будет тяжело с наступлением зимы, отмечает «Газета.ru».

9 августа ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что Евросоюз будет сквозь пальцы смотреть на исполнение своих ограничений и закупать российскую нефть, перегруженную в третьих странах, в том случае, если в регионе будет наблюдаться дефицит энергоресурсов.

8 августа агентство Bloomberg сообщило, что страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России. По его информации, за неделю, завершившуюся 5 августа, объем поставок сырой нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня.

Агентство также указало, что всё это свидетельствует о высоких рисках нарушения антироссийских санкций, предполагающих в том числе отказ от закупок сырой нефти с декабря текущего года. Общий объем поставок российской сырой нефти европейским потребителям сейчас оценивается на уровне около 1,38 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением за последние 5 недель, но ниже объема поставок до начала спецоперации в 1,85 млн баррелей.

Совет стран Евросоюза 3 июня в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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