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Опасные участки 14 рек расчистят в Сочи для предотвращения подтоплений

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В Сочи планируют расчистить опасные участки рек, чтобы избежать подтоплений во время ливней. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, всего на территории курорта протекают 64 крупные реки. Почти половина из них создает угрозу затоплений. В Лазаревском районе расчистка двух рек ведется за счет федерального бюджета, на четырех объектах работы ведутся в рамках ликвидации летних подтоплений. Еще на 16 участках восьми рек в Адлерском, Хостинском и Лазаревском районах расчистку выполняют 11 подрядных организаций.

«В настоящее время специалисты подрядной организации занимаются самым проблемным участком протяженностью 5 км. В этом месте река Сочи может размыть дорогу, ведущую к жилым домам, и отрезать около тысячи человек. В течение года здесь планируют полностью привести русло в порядок, провести дноуглубительные работы», — рассказал Копайгородский.

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что расчистка русел позволяет предупредить паводки из-за залповых ливней. Глава региона отмечает необходимость системной работы на всех опасных участках водоемов.

23 июля в Сочи за сутки выпало 90% месячной нормы осадков. Режим ЧС был введен на улице Цюрупы, где произошел сход грязеселевых потоков. В результате обрушения подпорной стены оказались придавлены семь автомобилей. При сильных осадках и затопления на улице Донской погибла женщина, она оказалась заблокирована смытым ливнем автомобилем.

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