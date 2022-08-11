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Медведь напал на скот в сибирском селе

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Медведь напал на скот в Северном районе Новосибирской области. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает агентство новостей Gorsite.

Мертвых коров нашли рядом с селом Чебаки. Одна из них погибла на месте, другая смогла дойти до стойла, но там умерла.

По словам экспертов, на животных напал медведь, отмечает altapress.ru.

«Медведь, скорее всего, крупный самец. Позвоночник у одной коровы он просто вырвал. Другую убил и разодрал полностью в лесу рядом с деревней», — рассказала пресс-секретарь министерства природных ресурсов и экологии Рината Чуприна.

В ведомстве дали разрешение на отстрел диких животных в округе.

Ранее, 3 августа, пожилой мужчина пострадал в результате нападения медведя в Камчатском крае. Пострадавший находится в больнице. Сообщалось, что в регионе обитает одна из самых крупных естественных популяций бурого медведя. Хищников можно встретить практически на всей территории Камчатки, за исключением заболоченных и высокогорных участков.

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