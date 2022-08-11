Зеленский призвал запретить экспорт в Россию необходимых для ВПК деталей

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести технологическую изоляцию России и не дать ей возможности получать детали, необходимые для военно-промышленного комплекса (ВПК). Подобное заявление он сделал в своем ежедневном видеообращении, опубликованном 11 августа в Telegram-канале.

«Вопрос экспорта в Россию комплектующих и продукции двойного назначения. Этот поток технической помощи нужно полностью остановить. Должен быть эффективный механизм контроля любых поставок в Россию, чтобы не пропустить ни одной детали, которая может быть использована для обстрелов», — заявил украинский лидер.

Он также добавил, что у России не было бы боеспособной армии, если бы она не получала детали для производства ракет, беспилотников, средств связи, бронетехники и проч.

26 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что Россия желает наладить сотрудничество с компанией Baykar Makina (Baykar), производящей беспилотники Bayraktar.

12 июля ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщил, что для Военно-морского флота (ВМФ) России ведется разработка баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. Ее задача — поражение крупных надводных целей, в первую очередь авианосцев, сообщили информаторы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Тогда в связи с серьезным ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик попросили помощи у Москвы.

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