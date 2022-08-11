В Рязанской области спрогнозировали ночное похолодание до 10 градусов

В Рязанской области становится заметнее разница между ночными и дневными температурами. Это — признак завершающегося лета. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Так, 12 августа в регионе днем будет стоять жаркая погода — от +23 до +28 градусов. Ночью станет заметно холоднее, местами температура воздуха упадет до +10.

Ветер ожидается северный, 3–8 м/с, отмечает РИА «7 новостей». Осадки маловероятны.