Пропавшие в Красноярском крае вертолеты вышли на связь

Экипажи двух частных вертолетов Robinson R44, пропавших с радаров в Таймырском районе Красноярского края, вышли на связь. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает источник «Известий».

По информации источника, причиной исчезновения с радаров стала плохая связь. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее в этот день стало известно, что два частных вертолета Robinson R44, владельцем которых является ИП Тимофеев, не выходят на связь. Они вылетели из Норильска и должны были уйти вверх по Енисею в поселок Курейка, а затем вернуться в пятницу.

Первоначально сообщалось о пропаже одного вертолета.

На борту двух вертолетов, предварительно, находились шесть человек — четверо пассажиров и двое пилотов.

Известно, что они вылетели на Большой Курейский водопад и сегодня не планировали возвращаться.

Курейский водопад — один из самых крупных в России. Он находится в той части Красноярского края, которая лежит за Полярным кругом. Добраться сюда непросто. Сначала необходимо прилететь в Норильск. Оттуда вертолетом — на плато Путорана. Все водоемы Путорана вместе взятые образуют второй после Байкала резервуар пресной воды в стране.