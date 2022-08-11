Бывший хоккеист «Локомотива» умер в возрасте 42 лет

Хоккеист ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо» Артем Марьямс скончался в возрасте 42 лет. Об этом 11 августа сообщается в Telegram-канале «железнодорожников».

«ХК «Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким Артема Марьямса», — указали в пресс-службе команды.

В своей профессиональной карьере защитник также выступал за нижегородское «Торпедо», «Амур», «Сибирь», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и минское «Динамо», пишет «Спорт-Экспресс». Причина смерти спортсмена не называется.

Известно, что Марьямс также работал тренером в школе «Локомотив-2004».