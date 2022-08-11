На борту пропавших в Красноярском крае вертолетов находятся шесть человек

На борту двух вертолетов, пропавших с радаров в Красноярском крае, находятся шесть человек. Об этом 11 августа сообщили экстренные службы.

«На двух вертолетах по маршруту Норильск – Путоранский заповедник, предварительно, летели шесть человек — четверо пассажиров и двое пилотов», — приводят слова источника «РИА Новости».

Ранее в этот день стало известно, что два частных вертолета Robinson R44 не выходят на связь. Они вылетели из Норильска и должны были уйти вверх по Енисею в поселок Курейка, а затем вернуться в пятницу.

Первоначально сообщалось о пропаже одного вертолета вместо двух.

17 июля камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший за день до этого вертолет Robinson в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. Там были обнаружены тела биатлониста Игоря Малиновского и еще двух пассажиров воздушного судна — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка.