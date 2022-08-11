Жителей Хабаровского края предупредили о ливнях с грозами

Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду в Хабаровском крае в ближайшие дни. Местами пройдут ливни с грозами.

По данным Дальневосточного УГМС, осадки ожидаются с 12 по 14 августа на большей территории региона. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, метами вероятны ливни, пишет ИА AmurMedia.

Сотрудники МЧС прогнозируют вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера. Вероятны аварии на объектах энергетики и ЖКХ, а также нарушения в работе транспорта. Порывы ветра могут привести к повреждению слабо закрепленных конструкций. Не исключено отключение электроэнергии.

Главам муниципалитетов рекомендовано принять меры для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят соблюдать правила безопасности при ухудшении погоды.