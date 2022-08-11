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Байдена предостерегли от признания России страной - спонсором терроризма

TAC: признание России спонсором терроризма уничтожит отношения США со всем миром
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Фото: Global Look Press/Consolidated News Photos/Jamal Countess - CNP
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Если президент США Джо Байден согласится с требованием украинского лидера Владимира Зеленского признать Россию страной — спонсором терроризма, мир ожидает сложнейшее противостояние. Такую точку зрения высказал в четверг, 11 августа, экс-помощник бывшего американского президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.

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По его мнению, некоторые сторонники признания России спонсором терроризма стремятся всего лишь проявить солидарность с Киевом, однако не задумываются о реальных последствиях такого решения.

«К сожалению, объявление России террористическим государством еще больше затруднит переговоры о прекращении конфликта. Выиграют от этого только те люди на Западе, которые надеются сражаться с Россией «до последнего украинца», — отметил Бэндоу.

Помимо этого политик считает, что такое решение негативно скажется на экономике.

«Вашингтон немедленно встанет на перекрестке с европейскими странами, которые всё еще ведут переговоры с Москвой по вопросам энергетики», — уточнил он.

В итоге от этого пострадают сами США, так как Вашингтон может оказаться в ситуации, когда финансовая борьба приведет к консолидации сил, которым «давно надоело лицемерие США». Бэндоу напомнил, что большая часть мира за пределами Америки, Европы и союзников США в Азии отказались ввести санкции против России. Кроме того, многие помнят о «кровавой агрессии против Йемена» и вторжении американцев в Ирак.

Однако самым опасным последствием такого шага политик назвал подрыв любого договорного процесса между Россией, Украиной и странами Запада — от обсуждения гуманитарных вопросов вплоть до разрыва дипломатических отношений.

Ранее, 28 июля, газета Politico написала, что группа членов палаты представителей конгресса США в ближайшее время намерена внести на рассмотрение законопроект, по которому Вашингтон может объявить Россию «спонсором терроризма».

В свою очередь зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа выразил мнение, что в США пытаются придать России такой статус, потому что антироссийские санкции не могут достигнуть результата.

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