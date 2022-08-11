Количество электрокаров выросло на 20% в Сахалинской области

Число электрокаров увеличилось на территории Сахалинской области на 20% за год. Власти связывают рост спроса на такой вид транспорта с развитием зарядной инфраструктуры.

Сахалин входит в перечень пилотных регионов России, где планируется активное внедрение электротранспорта. На текущий момент в области установлено 106 зарядных станций, пишет ИА SakhalinMedia. Стоимость зарядки автомобиля составляет до 110 рублей на 100 км.

«Прежде всего, чтобы заинтересовать автолюбителей пересесть на электрокары, необходимо обеспечить электрозарядную инфраструктуру на парковках торговых центров, в спальных районах, между населенными пунктами», — пояснил министр энергетики региона Михаил Гузенко.

В 2022 году в Сахалинской области отменили транспортный налог на электрические автомобили. Также региональные меры поддержки предусмотрены на инвесторов. Предприниматели и юридические лица могут рассчитывать на возмещение половины затрат на приобретение, установку и технологическое присоединение зарядных станций мощностью не менее 11 кВт на зарядный порт.

Для развития общественного транспорта планируется закупка 105 электробусов. Также будет установлено 20 ультабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт.