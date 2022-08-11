Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Количество электрокаров выросло на 20% в Сахалинской области

0
Фото: ТАСС/DPA/Julian Stratenschulte
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число электрокаров увеличилось на территории Сахалинской области на 20% за год. Власти связывают рост спроса на такой вид транспорта с развитием зарядной инфраструктуры.

Сахалин входит в перечень пилотных регионов России, где планируется активное внедрение электротранспорта. На текущий момент в области установлено 106 зарядных станций, пишет ИА SakhalinMedia. Стоимость зарядки автомобиля составляет до 110 рублей на 100 км.

«Прежде всего, чтобы заинтересовать автолюбителей пересесть на электрокары, необходимо обеспечить электрозарядную инфраструктуру на парковках торговых центров, в спальных районах, между населенными пунктами», — пояснил министр энергетики региона Михаил Гузенко.

В 2022 году в Сахалинской области отменили транспортный налог на электрические автомобили. Также региональные меры поддержки предусмотрены на инвесторов. Предприниматели и юридические лица могут рассчитывать на возмещение половины затрат на приобретение, установку и технологическое присоединение зарядных станций мощностью не менее 11 кВт на зарядный порт.

Для развития общественного транспорта планируется закупка 105 электробусов. Также будет установлено 20 ультабыстрых зарядных станций мощностью 300 кВт.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022