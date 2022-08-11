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Российский актер Якубов заявил в полицию о краже игрушек

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Фото: Кино-театр.ру/kino-teatr.ru
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Заслуженный артист России Алексей Якубов обратился в полицию с заявлением о краже игрушек — двух игрушечных джипов желтого и красного цвета, которые принадлежат его знакомой.

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По данным «Известий», артист сообщил правоохранителям, что детские игрушки находились в подъезде его дома в центре Москвы — на первом этаже около входной двери возле батареи в красном пакете на ручке коляски. В последний раз он их видел 7 августа примерно в полдень.

Пропажу Якубов обнаружил около 17 часов. По информации источника «Известий», сумма ущерба составляет 3 тыс. рублей. По данному факту организована проверка.

Якубов наиболее известен по ролям таких фильмов, как «Ширли-мырли», «Частный детектив, или Операция «Кооперация»».

4 августа сообщалось, что в Тверской области задержали 34-летнего мужчину, укравшего две иконы, газовый баллон, металлическую кровать, пластиковые панели, два утюга и две сковородки в одном из домов в Осташкове.

Общий ущерб составил 12 300 рублей. Во время допроса мужчина признал вину и рассказал, что часть имущества он продал неизвестному лицу, а другую часть сдал в пункт приема металла.

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