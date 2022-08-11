Житель Нижнего Новгорода убил соседку и спрятал тело в диване

Сотрудники Следственного комитета России (СК РФ) задержали 62-летнего жителя Нижнего Новгорода по подозрению в совершении убийства соседки. Об этом сообщается в четверг, 11 августа, на сайте регионального СК.

Так, по данным оперативников, инцидент произошел 7 августа. Во время распития спиртных напитков в квартире дома по улице Сергея Есенина у обвиняемого произошла ссора, в ходе которой он нанес 72-летней пенсионерке несколько ударов молотком. В результате женщина скончалась, передает kp.ru.

«С целью сокрытия совершенного мужчина спрятал тело погибшей в раздвижной диван, находящийся в квартире. Вину по предъявленному обвинению он признал. В ближайшее время обвиняемому будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

16 июня в Алтайском крае под стражу заключили 49-летнего сторожа базы отдыха в Егорьевском районе по подозрению в убийства 30-летней сожительницы.

По данным следствия, в начале июня между сторожем и его сожительницей, проживающих в домике для обслуживающего персонала на территории базы отдыха, произошла ссора. Мужчина нанес женщине множество ножевых ранений, от которых потерпевшая скончалась на месте.