Жителей Тамбовской области предупредили о грозах и сильном ветре

В пятницу, 12 августа, на территории Тамбовской области ожидаются грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигать до 18 м/с. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве порекомендовали не выходить в это время из дома, закрывать все окна и двери, не допускать сквозняков. Также во время грозы следует отключить все электроприборы, нельзя говорить по телефону. Во время прогулки прятаться нужно в зданиях, если такой возможности нет — нельзя скрываться под деревьями.

«Если гроза застала вас на мотоцикле или велосипеде, то прекратите движении и переждите грозу в 30 метрах от них, в автомобиле же можно не покидать его, достаточно закрыть окна и опустить автомобильную антенну», — отметили в МЧС.

Ранее, 10 августа, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о приходе к концу недели в Москву европейской жары.