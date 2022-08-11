Девушка погибла во время катания на сап-борде в Анапе

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 23-летней девушки во время катания на сап-борде в Анапе. Потерпевшая вместе с парнем вышла в море, несмотря на шторм.

Трагедия произошла 9 августа. По данным следствия, местная жительница отдыхала вместе с молодым человеком в районе Большого Утриша. Пара решила покататься на сап-бордах. В 500 м от берега девушка и парень оказались в воде, их начало уносить в море, пишет ИА KrasnodarMedia.

Спустя некоторое время очевидцы заметили потерпевших с берега. К моменту, когда подоспела помощь, девушка уже не подавала признаков жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия при утоплении.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.