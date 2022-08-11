Мэр Берлина не удивилась словам пранкеров о краже гумпомощи на Украине

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали 11 августа в своем Telegram-канале часть видео розыгрыша мэра Берлина Франциски Гиффай. Разговор с бургомистром они вели от лица мэра Киева Виталия Кличко.

В ходе беседы «Кличко» поблагодарил Гиффай за гуманитарную помощь, выделенную Евросоюзом, признавшись, что часть груза на Украине была разворована. Однако эта новость не вызвала никакого удивления со стороны собеседницы.

«Я надеюсь, что те, кто ее присвоил, все-таки направят ее на помощь хоть каким-то людям», — сказала она.

Бургомистр отметила, что Берлин продолжит поддержку Украины и украинских беженцев, находящихся в Германии. Также Гиффай предложила предоставить Киеву машины-мусоровозы.

Также в ходе разговора с «Кличко» мэр Берлина пообещала помочь организовать гей-парад в Киеве, указав, что у столицы ФРГ есть большой опыт по проведению ЛГБТ-мероприятий.

Накануне пранкеры опубликовали видео розыгрыша мэра Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда. Они разговаривали с ним также от лица Кличко. В ходе беседы мэр Мадрида заявил, что испанская столица в случае необходимости готова депортировать приехавших с Украины мужчин на родину, чтобы они участвовали там в боевых действиях.

А 9 августа пранкеры опубликовали беседу с мэром Вены от имени мэра Киева. В ходе телефонного разговора Михаэль Людвиг отказался провести в столице Австрии фестиваль имени Степана Бандеры и отправить Украине вооружения. В конце разговора мэр Вены несколько раз помахал украинским флагом на камеру в знак поддержки Украины, как попросил «Кличко».

2 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на церемонии вручения Первой Национальной премии интернет-контента подарила телефон правительственной связи Вовану и Лексусу.