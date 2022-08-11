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Ведущий CBS высмеял «проигравшего бой» с пиджаком Байдена

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден как никогда полон «таинственной темной энергии», и ничто не может его остановить, за исключением его же собственного пиджака. Так 10 августа пошутил ведущий Late Night Show на канале CBS Стивен Кольбер, рассказывая об инциденте с главою государства, когда у того не сразу получилось надеть пиджак у трапа вертолета.

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Журналист рассказал о появившейся в соцсети шутке «Темный Брэндон». На картинке Байдена изобразили в виде супергероя с желтыми светящимися наподобие лазеров глазами. Название шуткии родилось после интервью с гонщиком Брэндоном Брауном, когда репортеру послышалось, что толпа на его фоне скандировала «Давай, Брэндон!», хотя на самом деле люди выкрикивали оскорбительную кричалку в адрес президента.

«Он (Байден — Ред.) силен как никогда, полон таинственной темной энергии, и ничто не может его остановить. За исключением разве что пиджака. Давай, Джо, он прямо за тобой! Давай, на 110%! Выложись по полной, ты ведь можешь, ты молодец! Эх, не вышло», — разочарованно произнес Кольбер в эфире шоу, показывая зрителям видеоролик с главою государства.

Инцидент с пиджаком у американского президента произошел понедельник, 8 августа, когда чета Байден отправилась из штата Делавэр в Кентукки, чтобы осмотреть ущерб, нанесенный недавним ураганом.

По прибытии в Кентукки покинувший вертолет президент США безуспешно пытался просунуть левую руку в рукав пиджака, пока ему не пришла на помощь супруга Джилл. Однако едва она это сделала, как у Байдена упали на землю сползшие до этого на кончик носа солнцезащитные очки. Тогда американский лидер поднял их и после этого подошел к журналистам.

10 августа также сообщалось, что президент США допустил оговорку, призвав не допустить улучшения экономики. Правда, он тут же поправил себя, сказав, что нужно сохранять прогресс и не допустить его ухудшения.

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