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Суд назначил экс-главе Серпуховского района Шестуну 15 лет и 6 месяцев

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Домодедовский городской суд назначил бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну 15 лет и шесть месяцев колонии по совокупности с предыдущим приговором.

Как сообщил ранее 11 августа корреспондент «Известий», Шестун признан виновным по делу об угрозе убийством судьи.

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Накануне прокуратура в ходе прений потребовала добавить семь месяцев к прошлому 15-летнему сроку экс-главы округа.

Шестун был приговорен к 15 годам колонии 25 декабря 2020 года. Кроме того, бывший глава Серпуховского района получил штраф 49 млн рублей. Также суд удовлетворил гражданский иск Серпуховского района к Шестуну на сумму 64,5 млн рублей. Его признали виновным в совершении преступлений коррупционной направленности.

По версии следователей, в 2010–2011 годах он использовал свое служебное положение и провел неофициальную проверку финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации (АНО) по развитию физкультуры и спорта, чтобы узнать суммы поступления и расходования денег. После этого он предложил руководителю организации покровительство за вознаграждение. В период с 2012 по 2018 год он получил от руководителя (АНО) взятки общей суммой около 9,4 млн рублей.

В январе 2019 года правоохранители в ходе проведения расследования обнаружили у него автопарк на 22 автомобиля и 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе.

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