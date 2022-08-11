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Погода позволит москвичам увидеть звездопад Персеиды в четверг

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Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul
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Погода в Москве в четверг позволяет увидеть метеоритный поток Персеиды, однако свет луны уменьшит его яркость. Об этом 11 августа в интервью «РИА Новости» рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

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На ночь с четверга на пятницу, 12 августа, придется пик знаменитого августовского звездопада Персеиды.

Позднякова отметила, что при благоприятных погодных условиях и отсутствии городской засветки, жители столицы начиная с полуночи смогут наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту.

«Сегодня как раз, может быть, самый лучший день для наблюдения за этим процессом в смысле облачности, потому что небо всё-таки будет малооблачным. Но поскольку в 21.40 будет восходить луна, этот свет луны несколько уменьшит яркость этого метеоритного потока. А так погода позволяет увидеть это астрономическое явление», - пояснила специалист.

10 августа научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что для наблюдения за звездопадом лучше выбрать время ближе к середине ночи и желательно уехать за город, примерно километров на 100, так как в городе не видно звезд из-за высокой засветки неба.

В прошлом году москвичи наблюдали данное явление в ночь на 13 августа. Персеиды — это яркие белые метеоры, которые резко прочерчивают небо. Их скорость может достигать 60 км/ч.

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