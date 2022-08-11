Гребень паводка придет в район Благовещенска с 13 по 15 августа

Жители Благовещенска готовятся к возможным подтоплениям в связи со смещением гребня паводка. Уровень воды достигнет опасных отметок 13–15 августа.

По данным Амурского ЦГМС, в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Уровень воды на реке Зее в районе Благовещенска достигнет 650–720 см. Подтопления вероятны в Благовещенске, а также селах Усть-Ивановка, Волково и Владимировка. Об этом пишет ИА PriamurMedia. Также вероятно подтопление участка дороги из Усть-Ивановки в Черемхово.

10 августа во Владимировку был направлен мобильный комплекс информирования и оповещения населения. Жителям территорий, куда идет гребень паводка, рекомендовано принять меры по сбору урожая, а также сохранению своего имущества. Организовано круглосуточное дежурство оперативной группы МЧС.

По данным на 11 августа, интенсивный подъем воды в реке Амур сохраняется между селами Сергеевка и Поярково, на реке Зее — от Мазаново до Благовещенска. На малых реках области уровень воды падает на 6–104 см в сутки.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в регионе 8 августа. Резкий подъем воды зарегистрировали из-за обильных осадков, транспортное сообщение нарушилось с 32 населенными пунктами.