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Частный вертолет пропал в Красноярском крае

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Фото: ТАСС/Денис Абрамов
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Вертолет Robinson R44, вылетевший из аэропорта Норильск в Путоранский заповедник 11 августа, не выходит на связь с диспетчерами. Информацию передает Telegram-канал «112».

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В настоящий момент авиация регионального координационного поисково-спасательного центра Норильска уже приводится в готовность.

Отмечается, что вертолет Robinson R44 вылетел по маршруту Норильск — Путоранский заповедник, а в установленное время не вышел на связь.

По уточненной информации, на связь не выходит и еще одно воздушное судно.

17 июля камчатские спасатели нашли сгоревшим пропавший за день до этого вертолет Robinson в районе перевала Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. Там были обнаружены тела биатлониста И. В. Малиновского и еще двух пассажиров воздушного судна — бывшего топ-менеджера «Эльдорадо», Simple и ЦУМа Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка.

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