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Сейм Латвии объявил Россию спонсором терроризма и призвал прекратить выдачу виз россиянам

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В четверг, 11 августа, Сейм Латвии принял заявление о целенаправленных военных атаках России на население Украины и публичное пространство, в котором насилие России в отношении мирных жителей признано терроризмом, а Россия — государством, поддерживающим терроризм. Об этом 11 августа говорится в сообщении на сайте латвийского парламента.

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Как напомнили в Сейме, после начала российской спецоперации по защите Донбасса, свои дома вынужденно покинули 12 млн украинцев, а из страны уехали пять млн граждан.

Глава комиссии по иностранным делам Сейма Рихардс Колс добавил, что Москва много лет якобы финансировала террористические режимы, в частности, власти Сирии.

Сейм также призвал страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз россиянам и белорусам. В Риге также обратились к странам Запада с просьбой усилить антироссийские санкции.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — прокомментировала позицию парламента Латвии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отмечает телеканал «Звезда».

В Москве уже призвали предпринять ответные меры, заявил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, на разных площадках надо осудить действия депутатов Латвии и принять экономические меры в отношении республики.

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