Общежитие медуниверситета отремонтируют в Казани за 30,7 млн рублей

В Казани планируют выполнить капитальный ремонт общежития № 5 медицинского университета. Максимальная стоимость контракта составит 30,69 млн рублей.

В качестве заказчика выступает Казанский государственный медицинский университет. Подрядчику предстоит выполнить ремонт, обновить системы водоснабжения и освещения, а также сетей связи. Кроме того, исполнитель должен исполнить новую планировку здания и благоустроить территорию. Об этом сообщает InKazan.ru.

Прием заявок на тендер уже завершен, комиссия проверяет всех претендентов.

Ранее сообщалось, что власти Казани намерены опубликовать тендер на ремонт арки «Красные ворота». Объекту, построенному в XIX веке, требуется реставрация.