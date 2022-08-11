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В Госдуме отреагировали на решение Эстонии ограничить въезд россиян

Депутат ГД Никонов допустил отсутствие ответных мер на решение Эстонии ограничить въезд россиян
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Фото: РИА Новости/Сергей Степанов
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Россия может оставить без ответа решение Эстонии ввести ограничения на въезд россиян на свою территорию, поскольку поддерживает принципы свободы перемещения. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

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«Как ответить? Никак. Мы — свободная страна и будем поддерживать принципы свободы передвижения», — прокомментировал эту ситуацию депутат.

Ранее 11 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

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