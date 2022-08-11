El Mundo указала на отсутствие единства в ЕС по запрету шенгенских виз россиянам

Инициатива о запрете выдачи шенгенских виз россиянам вряд ли получит единогласную поддержку на общеевропейском уроне. Об этом сообщает 11 августа испанская газета El Mundo.

«Маловероятно, что эта идея добьется всеобщей поддержки», — отмечает издание.

По данным газеты, даже если какая-то из европейских стран и прекратит выдачу разрешений на въезд для россиян, то «шенгенская система все равно позволит гражданам РФ перемещаться по Европе». В материале указано, что полный запрет на въезд россиян в Европу вызывает вопросы и с юридической точки зрения.

Также отмечается, что Латвия и Финляндия рассмотрят соответствующее предложение на следующем Совете по иностранным делам Евросоюза, которое должно состояться 31 августа в Чехии. А предметно рассматриваться этот вопрос будет лишь на саммите европейских лидеров в октябре, указала El Mundo.

Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

Канцлер Германии Олаф Шольц указал, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

Тогда же стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

В свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в ведомстве рассчитывают, что Европа не примет опрометчивых решений по ограничению въезда российских туристов, в противном случае именно страны европейского континента потеряют больше от такого решения.