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Житель Якутии лишился 2,3 млн рублей из-за телефонных мошенников

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В Якутии полиция проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 50-летнего мужчины. Житель Нерюнгри лишился около 2,3 млн рублей.

Полицейские в Тюмени задержали телефонную мошенницу после попытки их обмануть

По словам рабочего, звонок поступил с московского номера. Девушка представилась оператором банка и сообщила, что в отношении мужчины могут совершаться мошеннические действия. Собеседница переключила якутянина якобы на специалиста финансового отдела. Тот рекомендовал потерпевшему перевести накопления на «безопасный» счет, пишет ИА SakhaNews. При этом злоумышленник убедил мужчину не обращаться в банк, так как к мошенничествам якобы могут быть причастны сотрудники финансового учреждения.

Пострадавший перечислил на названный счет 128,5 тыс. рублей. Затем он оформил кредитную карту на 316 тыс. рублей и перевел средства на тот же счет. Позже мошенники снова связались с якутянином и убедили оформить крупный кредит. В общей сложности потерпевший перевел почти 2,32 млн рублей.

В Оренбурге полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении преподавателя университета. Женщина лишилась 1,63 млн рублей.

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