Реклама
Прямой эфир
Мир
Латвия объявила Россию страной — «спонсором терроризма»
Мир
В МО заявили о ликвидации половины личного состава двух бригад ВСУ
Политика
В Совфеде оценили кандидатуру Арестовича на пост президента Украины
Общество
Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей
Армия
Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ
Мир
Генсек ООН призвал прекратить любую военную деятельность вокруг Запорожской АЭС
Мир
Боррель призвал европейцев быть готовыми «заплатить» за поддержку Украины
Мир
Эстония закроет границы для россиян с шенгенскими визами
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против РФ в области энергетики
Мир
Москва назвала шовинизмом призывы прекратить выдачу россиянам шенгенских виз
Мир
Politico призвало Зеленского признать факты преступлений ВСУ
Мир
Шольц заявил о продолжении обсуждения ограничения цен на нефть из России

Шольц рассказал, скучает ли он по Меркель

0
Фото: Global Look Press/dpa/Wolfgang Kumm
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер ФРГ Олаф Шольц охотно созванивается со своей предшественницей на этом посту Ангелой Меркель, которая, покинув руководящую должность в правительстве страны в 2021 году, довольно редко попадает в публичное пространство. Как заявил Шольц на пресс-конференции 11 августа, заняв свой пост, он оказался в довольно непростой ситуации, однако это ему не в тягость.

Угол падения: почему идут вниз рейтинги западных лидеров
Избирателям все меньше нравится проводимая ими политика

«Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием», — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ дал свою первую большую пресс-конференцию после вступления в должность главы правительства Германии.

Меркель занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, с 2005 года, установив рекорд по пребыванию на данной должности.

13 июля газета The Telegraph рассказала, что Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины.

На следующий день читатели немецкой газеты Bild подвергли нынешнего канцлера страны критике и высказали мнение, что отставка Шольца будет предпочтительным сценарием.

19 июня Шольц рассказал, что одобряет политику Меркель по отношению к России. В интервью газете Die Welt он указал, что попытка примирения не может быть ошибочной, как и «попытка мирно уживаться».

18 июня Меркель рассказала, что Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток – 2» в качестве оружия. Политик уточнила, что ФРГ было выгодно закупать российский трубопроводный газ вместо сжиженного у США и стран Ближнего Востока из-за слишком высоких цен на СПГ.

17 июня Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине. В беседе с Redaktions Netzwerk Deutschland она заявила, что ее уход с руководящего поста «мог быть вкладом в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022