Канцлер ФРГ Олаф Шольц охотно созванивается со своей предшественницей на этом посту Ангелой Меркель, которая, покинув руководящую должность в правительстве страны в 2021 году, довольно редко попадает в публичное пространство. Как заявил Шольц на пресс-конференции 11 августа, заняв свой пост, он оказался в довольно непростой ситуации, однако это ему не в тягость.

«Я с удовольствием созваниваюсь с ней, но и в роли канцлера нахожусь с удовольствием», — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ дал свою первую большую пресс-конференцию после вступления в должность главы правительства Германии.

Меркель занимала пост канцлера Германии в течение 16 лет, с 2005 года, установив рекорд по пребыванию на данной должности.

13 июля газета The Telegraph рассказала, что Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины.

На следующий день читатели немецкой газеты Bild подвергли нынешнего канцлера страны критике и высказали мнение, что отставка Шольца будет предпочтительным сценарием.

19 июня Шольц рассказал, что одобряет политику Меркель по отношению к России. В интервью газете Die Welt он указал, что попытка примирения не может быть ошибочной, как и «попытка мирно уживаться».

18 июня Меркель рассказала, что Россия не использовала газ и трубопровод «Северный поток – 2» в качестве оружия. Политик уточнила, что ФРГ было выгодно закупать российский трубопроводный газ вместо сжиженного у США и стран Ближнего Востока из-за слишком высоких цен на СПГ.

17 июня Меркель назвала свою отставку одной из возможных причин эскалации конфликта на Украине. В беседе с Redaktions Netzwerk Deutschland она заявила, что ее уход с руководящего поста «мог быть вкладом в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в выполнении Минских соглашений».