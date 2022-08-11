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Производство молока выросло в Псковской области в 2022 году

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В первом полугодии 2022 года в Псковской области зарегистрирован рост производства молока. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на данные Псковстата.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года производство молока увеличилось на 1,1%. Надои на одну корову в сельскохозяйственных организациях составили 4310 кг продукции. Год назад показатель составлял 3795 кг.

Специалисты отмечают, что общее поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех производителей сократилось на 3,4%. Количество коров уменьшилось на 4,9%, овец и коз — на 11,5%.

С начала года аграрии выпустили порядка 38,6 млн штук яиц, а также поставили 157,5 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. По сравнению с 2021 годом производство скота и птицы уменьшилось на 16,9%.

Ранее сообщалось, что в начале 2022 года в Тамбовской области зарегистрировали рост производства пищевых продуктов на 28%. Предприятия пищепрома отгрузили продукцию более чем на 53 млрд рублей.

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