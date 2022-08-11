Политолог рассказал о возможных конкурентах Эрдогана на выборах

В оппозиционных партиях Турции нет политика, который может представить их для конкуренции с нынешним президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом на предстоящих президентских выборах. Таким мнением поделился 11 августа политолог, эксперт по Ближнему Востоку Дмитрий Бридже.

Для Народно-Республиканской партии «СНР» и оппозиционного альянса или «стола шести», как его сейчас называют, на этих выборах есть два возможных пути: представить общего кандидата, или пойти на выборы с несколькими кандидатами. «Но из-за этого оппозиция и проиграла выборы», — напомнил политолог в беседе с «Лентой.ру».

Логичным вариантом станет представление согласованного кандидата, это повысит шансы на победу, но партиям сложно прийти к решению по данному вопросу.

«Шесть оппозиционных партий происходят из разных, а иногда и противоречивых слоев общества и, в основном, объединены конкуренцией Эрдогана и идеей возвращения к парламентской системе, но это не помогает преодолеть существующий между ними разрыв доверия из-за идеологии», — сказал эксперт.

Он добавил, что в случае победы общего кандидата, это станет победой одной из партий.

Некоторые другие политические партии не входят в шестипартийную структуру, объединяющую основные оппозиционные партии, и маловероятно, что присоединятся к ней до выборов. Поэтому, скорее всего, они выдвинут своего кандидата от партии, предположил политолог.

«В авангарде этих партий находятся «Демократическая партия народов» (HPD), которая находится под угрозой запрета из-за иска, поданного против нее в Конституционный суд, а также партия, возглавляемая Мухарремом Индже, которая, скорее всего, представит кандидата в президенты», — отметил он.

Есть шанс набрать определенные голоса у Yeniden Rafah Partisi, которую возглавляет сын бывшего турецкого премьер-министра Неджметтина Эрбакана Фатих Эрбакан. Но конкурентом Эрдогана эта партия не станет, так как поддерживает идеи, свойственные Эрдогану.

Пять партий поддержали желание баллотироваться от их имени республиканца Кемаля Кылычдароглу, и многие полагают, что у него есть шансы на победу.

По мнению Бридже, президентские выборы в Турции потребуют второго тура.

4 июня Эрдоган был выдвинут правящей рабочей партией государства кандидатом от Народного альянса на предстоящих в 2023 году выборах президента. В правящий блок Народный альянс входят ПСР и ультраправая Партия националистического движения (ПНД). Оппозиционные партии на данный момент не назвали своих кандидатов.