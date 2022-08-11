Переехавшая за границу россиянка рассказала о вражде шотландцев с англичанами

Переехавшая в Шотландию россиянка рассказала о вражде шотландцев с англичанами, продолжающейся уже много веков.

До переезда за границу россиянка по имени Мария жила в Москве. В другую страну она переехала, чтобы быть рядом с мужем-шотландцем. По ее словам, в Шотландии сохраняется и исторический конфликт между протестантами и католиками.

«У брата моего мужа — Реймонда — ирландская фамилия О’Рейли. Он заключает контракты на поставку шотландского виски в рестораны. Однажды у него была крупная сделка, к которой он шел несколько месяцев. Они с партнером встречаются в последний раз, чтобы заключить договор. Партнер просит Реймонда подписать документ и назвать фамилию, на что тот отвечает: «Реймонд О’Рейли». После этого сделка не состоялась, потому что Реймонд О’Рейли — классические католические имя и фамилия, а деловой партнер оказался протестантом», — привела пример россиянка в беседе с Lenta.ru.

Мария рассказала, что некоторые шотландцы даже принципиально отказываются ездить в Англию, потому что не любят англичан. Они также могут обидеться, если их с ними перепутают.

В ноябре прошлого года еще одна россиянка, перебравшаяся жить в Израиль, рассказала об особенностях менталитета иностранцев. По ее словам, израильский менталитет — полная противоположность российскому. Девушка отметила, что что чего-либо добиться в этой стране можно только криком, а если не повышать голос, то люди просто проигнорируют.