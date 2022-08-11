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Мэр Берлина пообещала помочь организовать гей-парад в Киеве

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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) 11 августа опубликовали на Rutube видео с бургомистром Берлина Франциской Гиффай, на котором она пообещала помочь в организации гей-парада в Киеве.

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В новом выпуске своей авторской программы «Шоу ВиЛ» пранкеры показали отрывок разговора «Виталия Кличко» с его берлинской коллегой, в котором ей сообщается, что часть гуманитарной помощи из Германии на Украине разворовали.

В ходе разговора бургомистр спросила, какая помощь от ФРГ требуется Украине дополнительно, и предложила предоставить машины-мусоровозы. «Кличко» ответил, что содействие в организации гей-парада в Киеве — это то, что «сплотит всех украинцев».

«Да, действительно, в нашем городе есть большой опыт по проведению вот таких ЛГБТ-парадов. Берлин даже является своего рода таким символом радуги в Европе. Более того, у нас есть специальный отдел, который занимается именно работой с многообразием взглядов, с антидискриминацией. И я думаю, что мы сможем вам прислать контакты тех людей, которые могут вам помочь с организацией гей-парадов», — сказала Гиффай.

Помимо пранка с мэром Берлина Вован и Лексус презентовали серию пранков с мэрами Мадрида, Будапешта и Вены.

29 июля издание Der Spiegel сообщило, что пранкеры признали, что за видеозвонком мэру Берлина Франциске Гиффай и главам других европейских столиц от имени киевского градоначальника Виталия Кличко стояли они. На тот момент комедийный дуэт еще не предоставил доказательств своим словам.

Лексус в интервью телеканалу ARD заявил, что не хотел бы подробно раскрывать, как они создали фальшивого Кличко, лишь подчеркнув, что технология «дипфейк» при этом не использовалась.

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