Спортивные залы отремонтировали в школах четырех муниципалитетов Приморья

Школьные спортзалы отремонтировали в четырех муниципалитетах Приморского края. Работы продолжаются еще в 120 социальных объектах.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Всего в 2022 году планируется отремонтировать десять школьных спортзалов, общий объем финансирования составляет почти 20 млн рублей.

«Капитальные ремонты проходят на 120 объектах государственных и муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений. На указанные цели предусмотрено более 1,6 миллиарда рублей. При этом на 68 объектах ремонтные работы проводятся за счет средств федерального бюджета», — отмечает министр образования региона Эльвира Шамонова.

Работы завершены в Большом Камне, Хороле, Надеждинском и Черниговском районах, пишет Vostokmedia.