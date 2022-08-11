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Жители Петербурга вошли в число самых активных интернет-покупателей

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Жители Санкт-Петербурга заняли третью строчку по активности в интернет-магазинах. Об этом в четверг, 11 августа, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Первое место — у Москвы. На москвичей приходится 20,4% в общем объеме интернет-покупок в стране. Второе место занимает Московская область (10,7%). У жителей Санкт-Петербурга — 7,3%. Также в пятерку вошли Краснодарский край (4,4%) и Свердловская область (2,6%).

Как отмечает 78.ru, за первые полгода 2022 года россияне потратили на покупки в интернете на 43% больше денег, чем за аналогичный период прошлого года — 2,3 триллиона рублей, из которых 2,2 триллиона пришлось на отечественные интернет-магазины.

Чаще всего они заказывали мелкую бытовую технику, товары для дома, одежду, обувь и продукты. На эти категории товаров приходится 75% всех покупок в интернете.

Согласно результатам исследования облачного сервиса «МойСклад», с которым ознакомились «Известия» 2 августа, около 10,2% продавцов маркетплейсов продают товары параллельного импорта, а еще 3,5% собираются начать их реализовывать в ближайшее время. Компания опросила 575 действующих продавцов, сотрудничающих хотя бы с одним маркетплейсом.

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