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Сосед «скопинского маньяка» рассказал о его новой возлюбленной

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Фото: СК РФ
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Сосед известного под псевдонимом «скопинский маньяк» Виктора Мохова Михаил в четверг, 11 августа, рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о новой любовнице насильника.

«Насчет жены не могу сказать, но любовница у него есть. Она, конечно, уже не девочка. Ей лет 30», — заявил Михаил.

«Ни слов раскаяния, ни просьб о прощении»
После 17 лет заключения на свободу выходит преступник, почти четыре года удерживавший в рабстве двух девушек

Он также указал на то, что Мохов ведет себя довольно тихо и спокойно и на вид сохраняет адекватность: копает огород и что-то сажает. Однако «а что там, внутри, он не знает».

Ранее в этот же день Следственный комитет России (СК РФ) обнародовал видеозапись допроса «скопинского маньяка», которого обвиняют в помощи в сокрытии убийства.

По версии следствия, 2 августа, в День ВДВ, собравшиеся в доме Мохова мужчины устроили пьяное застолье. Один из гостей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с приятелем и нанес ему удар локтем в шею. Это привело к смерти мужчины. 7 августа его тело было найдено во дворе заброшенного дома. «Скопинский маньяк» признался, что помог спрятать труп.

10 августа источник в правоохранительных органах сообщил, что 72-летний Мохов помог спрятать труп убитого в его доме человека.

Само тело, как отмечает life.ru, было найдено во дворе заброшенного дома в Скопинском районе еще 7 августа.

В 2000 году слесарь Мохов похитил девушек 14 и 17 лет, удерживал их в подвале в городе Скопин Рязанской области, подвергая насилию. В мае 2004 года девушки были освобождены, а в 2005-м Мохова приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Позже срок был сокращен до 16 лет и 10 месяцев.

3 марта 2021 года «скопинский маньяк» освободился и вышел на свободу.

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