Участников ОПГ будут судить за незаконную банковскую деятельность в Тюмени

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 граждан в Тюмени, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. Оборот организованной преступной группы составил почти 164 млн рублей.

По данным следствия, сообщество создали двое тюменцев, которые располагают достаточными знаниями в финансовой отрасли. Деятельность ОПГ осуществлялась с 2014 года, пишет Megatyumen.ru. Обвиняемые создали организации через подставных лиц и изготавливали поддельные платежные поручения о перечислении средств с расчетных счетов фиктивных организаций на другие счета.

Также в прокуратуре уточнили, что злоумышленники причинили Тюменской области ущерб в размере 4 млн рублей из-за махинаций с субсидиями. Кроме того, участников ОПГ обвиняют в вымогательстве и отмывании 11 млн рублей, пишет портал «Наш город».

Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрена по существу.