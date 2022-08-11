Чижов заявил об исчерпании Евросоюзом санкционных возможностей против России

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что возможности ужесточения санкций против РФ исчерпаны. Об этом он рассказал в четверг, 11 августа.

«Возможности для дальнейшего ужесточения санкционного режима практически на сегодняшний день исчерпаны. Это не дает оснований, конечно, для какой-то эйфории и тем более ощущения, что мы переломили или победили, об этом говорить рано. Но эта линия начинает выдыхаться в силу объективных причин», — сказал он в эфире «России 24».

10 августа стало известно, что Евросоюз внес на рассмотрение вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз гражданам России. В правительстве Германии заявили, что предложение было выдвинуто несколькими странами.

Также в этот день вступил в силу полный запрет на импорт российского угля в страны ЕС, предусмотренный пятым пакетом санкций в отношении РФ. В этот день завершилась отсрочка на исполнение контракт по поставкам топлива в Европу.

9 августа в Еврокомиссии допустили конфискацию активов россиян. Эта мера будет принята в отношении лиц из санкционного списка, отказавшихся раскрывать информацию о своем имуществе.

Накануне «Известия» сообщали о том, что с седьмым пакетом рестрикций, которые Евросоюз ввел 21 июля, Брюссель внес поправки в регламент Совета ЕС. В обновленной статье говорится, что попавшие в черный список лица обязаны предоставить компетентным органам ЕС информацию о своих европейских активах (банковские счета, недвижимость, средства производства, транспорт и так далее).

Срок для тех, кто уже находится под санкциями, — до 1 сентября 2022 года; те, кого Брюссель, вероятно, внесет в стоп-лист, должны будут сделать это в течение шести недель. Если физлица и организации не предоставят отчетность добровольно, это приравняют к обходу санкций, и Евросоюз, обнаружив активы, их не заморозит, а конфискует.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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